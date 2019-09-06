Украина спускает на воду "катера смерти"

Катера типа Кентавр прошли заводские испытания, сообщили в Минобороны / Скриншот

В Одесской области в акватории Черного моря закончились заводские испытания новых украинских десантно-штурмовых катеров типа Кентавр, построенных по стандартам НАТО.

Кентавры готовят к государственным испытаниям, говорится на сайте Министерства обороны.

По данным ведомства, катера несколько раз протестировали в акватории Черного моря и после испытаний оказалось, что борты достаточно маневренные, скоростные и устойчивые к морским волнениям.

"...Система управления работает в автоматическом режиме. На борту качественно работает как радиолокационная станция, так и современное навигационное оборудование… катера являются малозаметными для средств слежения противника", - отмечается в сообщении.

В министерстве добавили, что Кентавры имеют бронированный корпус, добротно оснащены вооружением, легко вмещают 32 военнослужащих, могут за один заход доплыть в любую точку Черного моря и оперативно вернуться назад.Читайте такжеЗеленский в Одессе оценил новые украинские боевые катера проекта Кентавр

Напомним, в конце декабря 2016 года стало известно, что в Украине по заказу Минобороны для Военно-Морских Сил Вооруженных Сил страны построят два десантных катера типа Кентавр.