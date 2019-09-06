Размером с яйцо: под Мелитополем села засыпало градом

Внезапно налетевшая непогода нанесла ущерб местным жителям.
В ночь на 6 сентября и утром в селе Тихоновка Мелитопольского района Запорожской области бушевала непогода: на населенный пункт обрушился град размером с яйцо.
Град нанес серьезный ущерб местным жителям, разбив шифер на крышах домов, побив растения на огородах, передает РИА Мелитополь.
"И это еще подтаял. Ночью был даже больше. Хорошо, что град был в ночное время. Такой и череп мог пробить, не говоря уже о растениях", - отметил автор фото.
Мало того, в Астраханке ледяные шарики полностью покрыли землю, создав снежный покров.
Ранее аномальный град на Буковине разбил весь районный автопарк полиции.