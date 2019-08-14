Аномальный град на Буковине разбил весь районный автопарк полиции

На полицейских авто разбито стекло / molbuk.ua

13 августа в Черновицкой области выпал град размером с куриное яйцо и нанес серьезный ущерб зданиям, автомобилям и урожаю. В частности, непогода повредила весь автомобильный парк Сторожинецкого отдела полиции.

Как сообщил председатель Черновицкого областного совета Иван Мунтян в Facebook, ливень с градом также уничтожил 70% кровли здания Сторожинецкой СОШ №1, повреждена ее несущая конструкция и выбиты окна. Кроме того, в районной больнице дождь подтопил четвертый этаж помещения.

Фото molbuk.ua

Фото molbuk.ua

В ГосСЧС Черновицкой области сообщили, что в результате непогоды повреждены кровли в целом четырех учебных заведений и крыши жилых домов на минимум 12 улицах райцентра.

Читайте такжеПогода на завтра: прогноз удивил контрастамиНапомним, 13 августа в Черниговской области также бушевала непогода - разряды молний спровоцировали не менее пяти пожаров в жилом секторе. Кроме того, шквальный ветер посносил крыши и оборвал линии электропередач.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, в ночь со вторника на среду, 13-14 августа, из-за непогоды в пяти областях без электроснабжения остались 205 населенных пунктов.