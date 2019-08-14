На Черниговщине молнии подожгли 5 зданий, а ветер сорвал полсотни крыш

Без света остались 115 населенных пунктов в 11 районах области / https://cheline.com.ua

Вечером 13 августа в Черниговской области бушевала непогода - разряды молний спровоцировали не менее пяти пожаров в жилом секторе. Кроме того, шквальный ветер посносил крыши и оборвал линии электропередач.

Как сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА, в результате удара молнии загорелась хозяйственная постройка в с. Владимировка Гродненского района - сооружение сгорело. В ​​жилом доме, который не эксплуатируется, в селе Дроздовица Гродненского района огонь повредил кровлю. Также молния уничтожила кровли жилых домов в селе Енькова Рудня Сновского района и в селе Володькова Девица Носовского района и кровлю хозяйственной постройки в селе Бригинцы Бобровицкого района.

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Ураган, который пронесся Черниговщиной, повредил линии электропередачи – без света остались 115 населенных пунктов в 11 районах области. Также буря частично разрушила кровли 54 зданий (школы, магазины, жилые дома и т.д.).

Напомним, в ночь со вторника на среду, 13-14 августа, из-за непогоды в пяти областях без электроснабжения остались 205 населенных пунктов.

Вечером 13 августа в городе Сторожинец Черновицкой области прошел ливень, выпал град размером с куриное яйцо. Град разбил окна домов, продырявил крыши, повредил светофоры, из-за него пострадал урожай помидоров и груш.