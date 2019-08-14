В Украине "накуролесила" непогода: спасатели назвали последствия "удара" стихий

В Украине "разгулялись" стихии - без электричества остались более 200 н.п. / joinfo.ua

В ночь со вторника на среду, 13-14 августа, в Украине "накуролесила" непогода - в пяти областях без электроснабжения остались 205 населенных пунктов.

Потребители лишились электричества из-за ухудшения погоды - был дождь, гроза, град, порывы ветра, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели добавили, что проблема решается - бригады облэнерго привлекли к возобновлению электроснабжения.

В ГСЧС сообщили, что без электричества остались:

В Черниговской области - 105 н.п.;

Во Львовской области - 40 н.п. ;

В Черновицкой области - 26 н.п. ;

В Киевской области - 24 н.п. ;

В Житомирской области - 10 н.п.

Напомним, вечером 13 августа в городе Сторожинец Черновицкой области прошел ливень, выпал град размером с куриное яйцо. Град разбил окна домов, продырявил крыши, повредил светофоры, из-за него пострадал урожай помидоров и груш.