Девочки дерутся, мальчики снимают: в Запорожье девушки устроили побоище

в Запорожье девушки устроили жестокие разборки / vistanews.ru

Массовая драка девочек-подростков произошла в Запорожье. Несколько молодых девушек устроили настоящее побоище, при этом они лупили соперниц ногами и руками, а также таскали друг друга за волосы.

При этом стоявшие неподалеку парни фиксировали на видео жестокие разборки между представительницами прекрасной половины человечества.

Как сообщают в соцсетях, драка произошла с парке Дубовая Роща, при этом участницы конфликта могли находится под воздействием алкоголя или наркотиков.

Напомним, ранее сообщалось отом, что в Днепре девушки устроили жестокую драку.