Женские бои без правил: в Днепре девушки устроили жестокие разборки

В Днепре девушки устроили жестокие разборки / Скриншот

В Днепре две девушки сошлись в жестокой драке прямо на улице. При этом очевидцы успели зафиксировать происшествие на видео.

Отметим, что противницы хватали друг друга за волосы, старались наносить удары по туловищу и голове и даже срывали одежду с соперницы в порыве сражения.

"Бои без правил в женском исполнении. Несколько очевидцев спокойно наблюдали за дракой двух девушек", - говорится в подписи к видео.

Внимание! Видео содержит демонстрацию насилия и жестокости!

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве иностранные студенты зверски избили местных жителей.