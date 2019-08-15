Женские бои без правил: в Днепре девушки устроили жестокие разборки

Противницы хватали друг друга за волосы, а также наносили удары по туловищу и голове.
В Днепре две девушки сошлись в жестокой драке прямо на улице. При этом очевидцы успели зафиксировать происшествие на видео.
Отметим, что противницы хватали друг друга за волосы, старались наносить удары по туловищу и голове и даже срывали одежду с соперницы в порыве сражения.
"Бои без правил в женском исполнении. Несколько очевидцев спокойно наблюдали за дракой двух девушек", - говорится в подписи к видео.
Внимание! Видео содержит демонстрацию насилия и жестокости!
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве иностранные студенты зверски избили местных жителей.