Мордобой в Киеве: иностранные студенты зверски избили местных жителей

12 августа 2019, 11:12

Из-за замечания иностранцы избили местных жителей.

  • Мордобой на Позняках в Киеве Информатор
  • Мордобой на Позняках в Киеве Информатор
  • Мордобой на Позняках в Киеве Информатор
  • Мордобой на Позняках в Киеве Информатор
  • Мордобой на Позняках в Киеве Информатор
  • Мордобой на Позняках в Киеве Информатор
В ночь на 12 августа, на столичных Позняках в Киеве иностранные студенты устроили мордобой.  

По информации, по адресу улица Бориса Гмыри, 6 местній житель грубо "наехал" на темнокожих иностранцев - он потребовал сделать тише музыку в автомобиле, а после словесной перепалки — разбил в их машине лобовое стекло. 

Иностранцев взбесила агрессия местного жителя, который при этом был подшофе, и в ответ они начали мордобой.

Отметим, в ходе разборок двое местных жителей получили травмы. Их госпитализировали. Испугавшись, люди вызвали полицию.

Стало известно, что копы задержали одного из иностранцев, так как он вел себя особенно агрессивно.

Читайте такжеНа борту самолета между россиянами вспыхнула драка: эпичное видеоИз автомобиля правоохранителей задержанный выкрикивал нецензурные выражения на английском и грозился убить мужчину — участника конфликта, передает Информатор.

К слову, друзья задержанного иностранца, которые также были выпившими, уверяли всех очевидцев произошедшего, что причина их задержания — темный цвет кожи.

Добавим, что правоохранители проверили иностранцев на драгере. Прибор показал, что в организме водителя автомобиля 0.29 промилле алкоголя при допустимой норме — 0,2 промилле.

Также стало известно, что иностранцы учатся и временно проживают в Украине.

Напомним, ранее неизвестные в балаклавах избили радикалов в Днепре. По предварительной информации, активисты проводили рейд по игровым залам. В частности, ребята зашли в Национальную лотерею, и вызвали на место следственно-оперативную группу, чтобы зафиксировать факт наличия игровых автоматов. Но внезапно к заведению подкатил автомобиль, из которого вышли несколько человек. На лицах — балаклавы. Началась драка.

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драка Студенты иностранцы Позняки новости Киева
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