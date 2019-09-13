Антикорсуд заочно арестовал беглого судью-коррупционера времен Януковича

В 2010-2014 годах Виктор Татьков возглавлял Высший хозяйственный суд / Фото УНИАН

Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал бывшего судью Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который на данный момент скрывается в Австрии. Решение о заочном аресте является необходимым условием для старта процедуры экстрадиции.

Заседание антикоррупционного суда, во время которого было принято решение относительно Татькова, состоялось в четверг, 12 сентября. Теперь у защиты есть 5 дней, чтобы обжаловать данное решение суда, передает Слідство.Інфо.

Виктор Татьков с 1994 по 2010 года занимал руководящие должности в хозяйственных судах Донецкой области, а в 2010-2014 годах возглавлял Высший хозяйственный суд Украины. Его подозревают в ряде коррупционных преступлений, создании и руководстве преступной организацией, вмешательстве в деятельность судебных органов и незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда, получении взятки и отмывании средств. В сентябре 2016 года парламент уволил Татькова с должности судьи Высшего хозсуда Украины. Позже через суд Татьков добился того, что постановление о его увольнении признали незаконным. Однако, в сентябре 2019 года Высший совет правосудия снова уволил Татькова.

Генпрокуратура обращалась в министерство юстиции Австрии с запросом об экстрадиции Татькова еще 19 апреля 2019 года.

Напомнним, 5 сентября в Украине начал свою работу Высший антикоррупционный суд.

11 апреля этого года судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу. 7 мая судьи ВАСУ избрали председателем Высшего антикоррупционного суда судью Елену Танасевич, ее заместителем - судью Евгения Крука.