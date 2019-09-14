Разумков оценил роспуск Центризбиркома: нет связи с выборами в ОРДЛО

Дмитрий Разумков / Фото: УНИАН

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил о том, что выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей могут проводиться только по украинскому законодательству.

Он подчеркнул, что досрочное прекращение полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии ЦИК с этим никак не связано.

"Это никак не связано с работой ЦИК. Я уверен, что вчера Пристайко пояснил свою позицию, она понятна, что выборы на территории Украины должны проходить по законам Украины", - сказал он журналистам в кулуарах Форума YES в субботу в Киеве.

Напомним, ранее глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина рассчитывает провести местные выборы по всей территории страны, включая оккупированные районы.