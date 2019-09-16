Журналист рассказал, какую серьезную проблему придется решать Зеленскому

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сосредоточил в своих руках все рычаги управления страной, однако нет никаких гарантий на то, что он будет принимать решения не ради повышения собственного рейтинга у украинцев.

Соответствующее мнение в видеоблоге высказал известный журналист и телеведущий Павел Казарин.

"Еще год назад он выступал на сцене, и никого не волновали его политические взгляды. Я даже не уверен, что они у него были… Но моя страна ведет войну. Чтобы победить в этой войне — нужно принимать непопулярные решения. А президент моей страны привык нравиться людям. И я не знаю, готов ли он меняться", — добавил журналист.

Напомним, ранее политический аналитик Александр Кочетков рассказал о том, какие три решения Владимира Зеленского в военной сфере можно назвать блестящими.