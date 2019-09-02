Эксперт озвучил три блестящих военных решения Зеленского

2 сентября 2019, 22:28

Аналитик полагает, что глава государства реализовывает правильную кадровую политику.

Путин Зеленский
Эксперт считает, что Зеленский заблуждался относительно действий Путина / коллаж ВВС

Политический аналитик Александр Кочетков высказал мнение, что в военной сфере можно положительно оценить три инициативы президента Владимира Зеленского.

Во время чата в Главреде он подчеркнул, что важным достижением стало назначение Руслана Хомчака на должность начальника Генштаба.

"Первая - назначение господина Хомчака начальником Генерального штаба. И это является оптимальным решением, потому что он сумел удержать управляемость ВСУ. Относительно того, сможет ли господин Хомчак возглавить работу по реальному переходу на современные принципы ведения боевых действий, есть большие сомнения, потому что он же военный советских времен. У него должны появиться молодые, незашоренные военные специалисты", - подчеркнул он.

Достижением Зеленского считает аналитик и назначение Андрея Загороднюка министром обороны, который сможет выполнять свои функции не просто, как военнослужащий, но и используя навыки успешного менеджера.

Читайте такжеЗапрос на быстрые реформы: эксперт рассказал о ключевых вызовах для Зеленского"Фактически у нас министр обороны - это менеджер, который занимается финансами, снабжением, обеспечением и другими сопутствующими делами. Они важны, но влияют на боеспособность ВСУ опосредовано. Будем надеяться, что Загороднюк является именно успешным менеджером, который сможет с Оборонпромом наладить совместную плодотворную работу", - акцентировал он.

По словам Кочеткова, третьим важным решением стала инициатива Зеленского по разведению войск и прекращению огня. Он заявил, что украинский президент имел наивное представление о военном конфликте на Донбассе и надеялся его прекратить звонком Владимиру Путину.

"Сейчас Зеленский уже знает, что Путин не хочет прекращать огонь, потому что Кремлю достаточно прекратить поставки боеприпасов на Донбасс, и стрельба прекратится через неделю. Кремль не хочет прекращать войну - Кремль хочет уничтожить Украину. И сейчас президент Зеленский это уже понимает. У меня впечатление, что от надежд на скорый мир он постепенно переходит к пониманию, что у нас затяжной военный конфликт, подобный ситуации между Израилем и его арабским окружением", - подытожил он.

Напомним, ранее во время чата в Главреде Кочетков заявил, что главное достижение Владимира Зеленского в первые 100 дней его президентства - полная и быстрая перезагрузка всей системы власти.

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