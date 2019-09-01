Эксперт озвучил сроки наступления кризиса в партии Слуга народа

Депутаты попадут под влияние менее принципиальных политсил / Facebook Слуга народа

Политический аналитик Александр Кочетков высказал мнение, что конфликт в получившей парламентское большинство партии Слуга народа неизбежен, поскольку уже сейчас в политсиле очевидны разногласия.

Во время чата в Главреде Кочетков подчеркнул, что ранее единственной партией с монобольшинством была Партия регионов, где процветала коррупция и ллобирование интересов.

"Ничего этого в Слуге народа не планируют – ни доплат, ни лоббирования, ни прессинга. Разумеется, у них пойдут расслоения. Уже сейчас внутри мегафракции наблюдаются четыре-пять разнонаправленных групп, ориентированных на разные центры принятия решений: в Офисе президента, в Раде, в Кабинете министров, а также вообще в бизнес-среде. Вначале единство будет сохраняться по инерции из опасения вызвать недовольство президента Зеленского. Но когда депутаты по традиции начнут обращаться в Кабинет министров с какими-то личными "хотелками", получать отказы, то моментально появятся обиженные", - констатировал аналитик.

Читайте такжеЭксперт объяснил, почему не падает рейтинг ЗеленскогоПо словам Кочеткова, нардепов от Слуги народа, которые будут недовольны позицией руководства, оперативно будут подхватывать другие партии, где процветает доплата в конвертах.

"Первый кризис внутри фракции Слуга народа можно ожидать примерно через полгода, а серьезный кризис почти неминуем через два года.

Напомним, ранее во время чата в Главреде Кочетков заявил, что главное достижение Владимира Зеленского в первые 100 дней его президентства - полная и быстрая перезагрузка всей системы власти.