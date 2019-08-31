"Путин берет трубку": эксперт озвучил серьезные достижения Зеленского за 100 дней

31 августа 2019, 10:12

Одним из ключевых достижений Зеленского является быстрое международное признание.

Владимир Зеленский
У Владимира Зеленского за первые 100 дней нет провалов, убежден эксперт / Фото: УНИАН

Главное достижение Владимира Зеленского в первые 100 дней его президентства - полная и быстрая перезагрузка всей системы власти. Для новичка в политике Зеленский сделал это удивительно эффективно и даже показательно, рассказал во время чата на Главреде политический аналитик Александр Кочетков.

"Но сейчас никаких отговорок относительно полномочий и рычагов влияния у него не осталось. Сейчас он оказался в зеркальном кабинете: куда не глянешь - везде собственное изображение. И на каждом надпись: "Отвечаешь ты!"", - считает эксперт.

По его словам, второе достижение Зеленского за первые 100 дней работы - быстрое международное признание.

"Мощные мировые лидеры готовы встречаться и обсуждать с "шоуменом" важнейшие геополитические вопросы. Даже Путин берет трубку и говорит какие-то слова. Смысл этих слов не имеет значения, но важно, что новая власть может контактировать с Кремлем без сомнительного посредника Виктора Медведчука", - подчеркнул Кочетков.

Третье достижение, по мнению политического аналитика, это то, что Зеленский и его команда продолжают сохранять доверие украинского общества.

"То есть его действия положительно оценивает 63% украинский, а это - немного меньше, чем было в протестном президентском голосовании, но значительно больше, чем в парламентском голосовании", - обратил внимание эксперт.

А вот что касается провалов, что их, особо отметил Кочетков, пока нет.

"Но мы видим, что попытки получить всю полноту власти противоречит действующему законодательству. Поэтому Зеленский вынужден устраивать шоу а-ля Лукашенко с разгоном региональных руководителей, которых по закону он уволить не имеет права, или сталкивается с сопротивлением, как происходит с мэром Киева Виталием Кличко. То есть мы видим проблему, Зеленский готов пренебречь чистотой процедуры для достижения быстрого политического успеха. А это именно та дорога благих намерений, которая точно приводит в ад. Кстати, господин Порошенко прошел ее почти до конца", - резюмировал эксперт.

Читайте также"Богдан шепчет на ухо": Зеленский рассказал о 100 днях своего президентстваНапомним, ранее сообщалось, после 100 дней правления Зеленскому доверяют 70% украинцев. "Медовый месяц продолжается. Новоизбранный президент Владимир Зеленский сейчас имеет доверие 70% граждан. Ни один президент в истории Украины такого доверия никогда не имел", - заявила директор Фонда Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина. 

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