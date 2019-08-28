"Медовый месяц" продолжается: после 100 дней правления Зеленскому доверяют 70% украинцев

28 августа 2019, 13:29

Такого высокого уровня доверия не было еще ни у одного Президента Украины, отметила социолог.

Зеленский
Свои самые большие надежды 65,6% украинцев возлагают именно на Зеленского / Фото president.gov.ua

За первые 100 дней президентства Владимир Зеленский получил самый высокий уровень поддержки среди украинцев по сравнению со своими предшественниками. Главе государства доверяют 70% опрошенных граждан Украины.

"Сегодня как раз 100-й день исполнения своих обязанностей новоизбранным президентом Зеленским... Я бы сказала, что медовый месяц продолжается. Новоизбранный президент Владимир Зеленский сейчас имеет доверие 70% граждан. Ни один президент в истории Украины такого доверия никогда не имел", - цитирует УНИАН директора Фонда Демократические инициативы"имени Илька Кучерива Ирину Бекешкину.  

Она напомнила, что у Виктора Ющенко было 50% поддержки.

По результатам соцопроса, проведенного Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, свои самые большие надежды украинцы возлагали именно на Зеленского - 65,6%. На новоизбранную Верховную Раду надежды возлагают 43,4% опрошенных респондентов, а на будущее правительство - 35,5%. Также 17,4% респондентов полагаются на население, 12% - на власть на местах. Еще 10,7% - затруднились ответить.

Также у респондентов спросили, насколько они доверяют политикам и бизнесменам в Украине. Зеленскому полностью доверяют 38,8%, преимущественно доверяют - 31,3%, преимущественно не доверяют - 9,1%, совсем не доверяют -7,9%. Баланс недоверия к Зеленскому составляет +53%.

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Почетное второе место  по уровню доверия среди украинцев занял глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков. Ему полностью доверяют 18,8% опрошенных, преимущественно доверяют - 21,2%, преимущественно не доверяют - 6,9%, совсем не доверяют - 8%. Баланс недоверия составляет +25%.

На третьем месте – оказался руководитель Офиса президента Андрей Богдан. Ему полностью доверяют 10,5% опрошенных, преимущественно доверяют - 14,6%, преимущественно не доверяют - 9,3%, совсем не доверяют - 10,9%. Баланс недоверия составляет +5%.

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Опрос проводился с 8 до 20 августа в 103 населенных пунктах во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2 тыс. 40 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, ранее политолог Руслан Бортник заявил, что после 100 дней президента Владимира Зеленского и его команду ждет 100% ответственность за все, что происходит в стране и со страной.

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