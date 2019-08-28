Медовый период закончился: плюсы и минусы первых 100 дней Зеленского

Руслан Бортник

политолог

28 августа 2019, 08:25

Теперь президента и его команду ждет 100% ответственность за все что происходит в стране и со страной.

Зеленский
Зеленский отмечает 100 дней на посту президента / president.gov.ua

Как и прогнозировалось первые 100 дней Владимира Зеленского коренных изменений в жизнь государства, общества и экономики не привнесли - ни позитивных, ни негативных. Эти 100 дней хоть и не были потеряны для страны, но – и не использованы в полной мере.

Зеленский экстерном проходил "политические университеты" - только учился быть политиком и государственным деятелем (как и большая часть его команды) – научился "сглаживать углы" и "носить костюм". 

Первые 3 месяца подтвердили, что новый президент - не искушен в политике и управлении людьми, но в тоже время недоверчив к новым людям, склонен к прожектам и может подпадать под влияние своего окружения; не обладает нужными знаниями и опытом, но крайне амбициозен и готов принимать радикальные и быстрые решения. 

Читайте также100 дней "рыбалки на Дискавери": чем удивил Зеленский на посту президентаПрезидент видит цели, но не имеет собственных рецептов по их достижению, и именно вокруг этих "рецептов" развернулась прогнозируемая борьба ключевых групп влияния в окружении, что, публично превратилось в какофонию часто антагонистических сигналов по ключевым темам - мира, тарифов, реформ. 

Главными достижениями Зеленского и команды за это время стали:

1. Президент вчистую переиграл своих оппонентов в пиаре – это, наверное, главное достижение. Социология показывает не только высокие рейтинги Зеленского 50-70% поддержки, но и общий всплеск социального оптимизма – большинство украинцев считают, что страна начала двигаться в правильном направлении – сопоставимый только с 2005 годом;

2. Роспуск парламента и победа "Слуги Народа" на досрочных выборах (избиратели проголосовали ещё раз за Зеленского);

3. Мирная трансформация власти - переход управления от команды Порошенко команде Зеленского (значительная роль Авакова и Запада);4. Недопущение возникновения социально-экономического кризиса или даже турбулентности (характерных смене власти в Украине);

5. Некоторая разрядка/деэскалация конфликта на востоке Украины;

6. Декларация отказа (надолго и всерьез?) от "АрМовВира" - агрессивной гуманитарной политики, вмешательства в религиозную сферу.

Ключевая экспертная претензия к 100 дням Зеленского прежде всего касается того, что президент так и не смог выстроить чёткой архитектуры власти - вертикали принятия решений, представить обществу план развития страны на год, два, пять. Многие важнейшие решения принимаются в хаосе, в конфликте целей и задач, в борьбе разных групп влияния или не принимаются вообще. Очень не понравился прецедент с отказом от подписания Закона Украины "О временных следственных комиссиях" - президент не подписал и не наложил вето - нарушил Конституцию.

Читайте такжеЧетыре вывода из 100 дней президентства ЗеленскогоТакже среди негативов можно отметить:

1. Отсутствие обещанного "аудита страны". При этом не обязательно (хоть и желательно) нанимать для этого внешних аудиторов, проводить перепись и тратить бюджетные деньги – для начала хватит и результатов работы Государственной аудиторской службы, Счетной палаты и команды "Зе" на местах;

2. Отсутствие стратегии в отношении Донбасса и Крыма – набор разнонаправленных сигналов и заявлений (от назначений Кучмы и отставки Бессмертного до "страны-агрессора");

3. Отсутствие решения по тарифам и НКРЕ (хотя цена на газ и уменьшилась на 20%, а КСУ признал неконституционным создание и функционирование НКРЕ);

4. Так и не давшая результатов "борьба с коррупцией" (с теми, кого весной/осенью не посадили – зимой придется договариваться о разделе сфер влияния);

5. "Коалиционная кадровая политика": в Офисе президента представлены интересы группы влияния "95 квартал", "Приват", "Пинчук", "западные парнеры";

6. Высокая зависимость президента от некоторых членов его команды и "текста";

7. Наметившаяся личная усталость.

Можно констатировать, что "медовый период" Зеленского в эти 100 дней завершился. Хотя рейтинги могут как падать, так и расти – все зависит от действий президента и его команды. В дальнейшем его ждёт уже 100% ответственность за все что происходит в стране и со страной. В этой работе будут и успехи, и ошибки. Украинцы ещё долго будут прощать практически все президенту и его команде.

Единственное, чего не простят – страха: страха перед радикалами в принятии решений по Донбассу, страха перед олигархами в тарифах, страха перед кланами в борьбе с коррупционерами, страха перед "западными партнерами" в отстаивании национальных интересов.

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Владимир Зеленский Руслан Бортник
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