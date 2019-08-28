Четыре вывода из 100 дней президентства Зеленского

Сергей Лямец

журналист

28 августа 2019, 09:44

Команде Зеленского самое время переходить к активным действиям.

Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

Сегодня 100 дней правления Владимира Зеленского. Несколько фактов.

1. Президент – нормальный. Годится. Пока что ни разу не изгадился, а это уже показатель. Да, пока и спрашивать не за что. Но идет чисто. И человек нормальный. Это много значит.

2. Команда Зе – нормальные ребята. Некоторых знаю. Многих встречал на эфирах или сталкивался по работе. Абсолютно трезвые, здраво мыслящие, без звезды во лбу, вменяемые. Не далеки от народа, но и достаточно далеки, чтобы понимать, где находятся и зачем. Даже реформы пока что предлагают нормальные. Да, есть загибы вроде SPLIT`а или легализации игрового бизнеса – но это надо понимать тонкости. Дискуссия не для кухни. Очень хочется пожелать им успеть, успеть сделать что-то стоящее, пока их не начала засасывать атмосфера власти. А она все равно засосет, это происходит незаметно, иначе никто бы не засасывался. Но хочется, чтобы успели перед тем, как станут равнодушными профессионалами.

Читайте также100 дней "рыбалки на Дискавери": чем удивил Зеленский на посту президента3. Так случилось, что первые 100 дней у Зеленского был медовый месяц. Своего парламента не было, своего правительства тоже. Теперь – будут. И сразу будет спрос. Тем более в такой стране, как Украина, где от власти ждут теплых булочек и влажных поцелуев в область промежности.

4. За эти 100 дней ничего не развалилось, и по идее не должно. Крики о том, что "сейчас мы уйдем - и все завалится" - от лукавого. Не боги горшки обжигают, тем более не такие, какие были у власти при Порошенко.

Но если все вокруг не разваливается – еще не значит, что можно и дальше ковыряться в носу. Все держится на честном слове последние много лет. Государства нет. Последний раз все работало как надо при Януковиче. Потом мы вместе с криминалом сбрили целый слой профессионалов. С тех пор жили больше по инерции. Просто мы привыкли, что хоть что-то работает. Прослойка профессионалов стала крайне тонкой. Еще хуже, что они начали уезжать из страны или нашли себя вне государственной службы. Но чтобы работало по-человески, нужны профессионалы в достаточном количестве. Группа детей может ходить вокруг токарного станка сколько угодно, назначать себя царями станка и главными инженерами. Но пока не пришел дядька токарь, ничего путного у них не получится.

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Владимир Зеленский Сергей Лямец
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