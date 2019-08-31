Эксперт спрогнозировал вероятный конфликт Разумкова и Гончарука

Гончарук и Разумков могут оказаться соперниками / Фото: УНИАН

Политический аналитик Александр Кочетков высказал мнение, что новый премьер-министр Алексей Кочетков – фигура не самостоятельная, а полностью подконтрольная главе государства.

Во время чата в Главреде он акцентировал, что со спикером парламента Дмитрием Разумковым у них может возникнуть конкуренция за место второго человека в стране.

"Назначение Гончарука - не сюрприз. Кстати, согласно букве Конституции, выбирать кандидатуру премьера должно большинство в Верховной Раде, а не Офис президента. Но мы все понимаем, что Гончарук - креатура Зеленского. И это уже является ответом по его самостоятельности. Даже выступление Алексея Гончарука в Раде было понятным, почему кастинг на премьера выиграл именно он: он умеет себя подать, но есть сомнения относительно способности его противостоять давлению со стороны президента и даже со стороны главы президентского офиса", - сказал аналитик.

Читайте также"Оба они – шоумены": эксперт обьяснил, почему Трамп поддерживает ЗеленскогоПо утверждению Кочеткова, Гончарук еще какое-то время будет чувствовать себя сотрудником Офиса президента, и лишь под давлением министров способен трансформироваться в настоящего премьера.

"А вот конкуренция со спикером ВР Дмитрием Разумковым за то, кто является вторым лицом в государстве, у Гончарука практически неотвратима. И это - определенная угроза для эффективности правительства. Обычно украинский премьер подчиняется президенту, враждует с Офисом президента и пытается создать свою зону влияния в Верховной Раде", - констатировал он.

Эксперт добавил, что необходимо будет следить, сможет ли Гончарук сломать устоявшийся и устаревший сценарий взаимодействия во власти.

Напомним, ранее во время чата в Главреде Кочетков заявил, что главное достижение Владимира Зеленского в первые 100 дней его президентства - полная и быстрая перезагрузка всей системы власти.