Эксперт объяснил, почему не падает рейтинг Зеленского

Зеленскому нужны реальные успехи / Фото: УНИАН

Политический аналитик Александр Кочетков рассказал, в чем состоит феномен популярности президента Владмира Зеленского.

По словам эксперта, есть две составляющие высокого рейтинга главы государства.

"Во-первых, прошло слишком мало времени и слишком мало было действий, которые не воспринимает общество. Все еще впереди, в частности, реализация капитулянтских Минских договоренностей, которые остались Зеленскому в наследство от Порошенко", - сказал Кочетков во время чата на Главреде.

"Во-вторых, Зеленский - естественный, живой, непосредственный. Он даже на первом заседании Верховной Рады реагировал на происходящее не как президент, а как рядовой гражданин, выражал возмущение и недовольство простым языком. И это очень нравится гражданам. Эта человечность как раз и держит его рейтинг", - считает политолог.

При этом Кочетков добавил, что подобная популярность продлится недолго – нужны реальные успехи.

Напомним, за первые 100 дней президентства Владимир Зеленский получил самый высокий уровень поддержки среди украинцев по сравнению со своими предшественниками. Главе государства доверяют 70% опрошенных граждан Украины.