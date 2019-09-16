"Низкий уровень знаний и соображений": Супрун во всеуслышание унизила Радуцкого

16 сентября 2019, 12:42

Бывшая чиновница от Минздрава убеждена, что "есть много вещей, которых не хватает Радуцкому"

Супрун
Супрун во всеуслышание унизила Радуцкого / УНИАН

Любительница посыпать головы украинцев бесконечными советами, бывшая глава Миздрава Ульяна Супрун скатилась до  уровня базарной бабы и громогласно заявила, что народный депутат фракции Слуга народа и основатель клиники Борис Михаил Радуцкий, который уже несколько раз отказался занять главное кресло МОЗ, не имеет системного плана развития медицины, и в целом уровень его знаний и умений – низкий.

"У Радуцкого низкий уровень соображений и знаний. Сравнить его образование и понимание относительно того, что должно происходить в здравоохранении, с Павлом Коктонюком (заместитель министра здравоохранения времен Супрун – ред.) – как сравнить день и ночь", - высказалась Супрун.

Бывшая чиновница от Минздрава убеждена, что "есть много вещей, которых не хватает Радуцкому".

"И это проблема. Он даже не сделал "домашнее задание". Общаемся с президентом, он говорит: "Надо провести аудит всех больниц". Мы уже два года это делаем со Всемирным банком и Deloitte. И государственная страховка тоже уже существует. Не говори, если не знаешь, что происходит. Или прочитай что-то", - особо отметила Супрун.

При этом Супрун уточнила, что с Радуцким общалась один раз на встрече с президентом Владимиром Зеленским и у нее сложилось впечатление, что у него нет системного плана, а его идеи непродуманные.

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Напомним, 15 августа депутат от Слуги народа и экс-соучредитель медицинской клиники Борис Михаил Радуцкий заявил, что не хочет возглавлять Министерство здравоохранения по просьбе президента Владимира Зеленского, и предложил назначить на эту должность экс-министра Александра Квиташвили.

Также ранее нардеп от Слуги народа Михаил Радуцкий во время первого заседания Верховной Рады "спалил" переписку, в которой с использованием нецензурной лексики заявил собеседнику, что хочет видеть на посту министра здравоохранения "своего человека", а не Ульяну Супрун.

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