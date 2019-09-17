"Все остается в планах": генерал оценил вероятность военного удара России по Украине

Российский боевой самолет / Военные люди

Игорь Романенко, генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель главы Генштаба ВСУ и военный эксперт, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде дал свой прогноз по поводу ситуации, при которой Кремль отдаст российской армии приказ о об авиационном или ракетном ударе по Украине.

"Нет, не стоит исключать даже такие действия России. Все это остается в планах генерального штаба вооруженных сил РФ. Однако задействование таких механизмов будет означать полномасштабную войну с Украиной, на которую Путин пока не решается. Известно, что еще в 2014 году советник российского президента Сергей Глазьев рекомендовал Путину нанести удары авиацией по Украине. Мол, потому что со временем таковые будут менее эффективными, ведь Украина восстановит свои силы противовоздушной обороны", − заявил он.

Напомним, ранее Игорь Романенко оценил вероятность того, что страны Запада сдадут Украину на расправу России. До этого генерал утверждал, что Киеву нужны ракеты, способные поражать цели в РФ аж до Уральских гор.



