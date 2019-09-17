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"Все остается в планах": генерал оценил вероятность военного удара России по Украине

17 сентября 2019, 15:30

По данным Игорю Романенко, еще в 2014-м окружение президента РФ Путина склоняло его к полномасштабному удару по Украине.

Самолет
Российский боевой самолет / Военные люди

Игорь Романенко, генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель главы Генштаба ВСУ и военный эксперт, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде дал свой прогноз по поводу ситуации, при которой Кремль отдаст российской армии приказ о об авиационном или ракетном ударе по Украине.

"Нет, не стоит исключать даже такие действия России. Все это остается в планах генерального штаба вооруженных сил РФ. Однако задействование таких механизмов будет означать полномасштабную войну с Украиной, на которую Путин пока не решается. Известно, что еще в 2014 году советник российского президента Сергей Глазьев рекомендовал Путину нанести удары авиацией по Украине. Мол, потому что со временем таковые будут менее эффективными, ведь Украина восстановит свои силы противовоздушной обороны",  − заявил он. 

 Напомним, ранее Игорь Романенко оценил вероятность того, что страны Запада сдадут Украину на расправу России.  До этого генерал утверждал, что Киеву нужны ракеты, способные поражать цели в РФ аж до Уральских гор.


 

Россия авиация российская армия Игорь Романенко Генштаб ВСУ Украина
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