"Тонкие трусики и платьице": Савченко снялась в смелой фотосессии

Экс-нардеп в длинном платье прыгнула со скал в море.
Экс-нардеп 8-го созыва Надежда Савченко, которая отправилась на отдых со своей сестрой Верой, снова удивила украинцев смелой фотосессией.
На фото, которые политик выложила на своей странице в Facebook, она позирует на скалах в длинном сарафане бирюзового цвета. Савченко даже осмелилась прыгнуть в холодную воду прямо в платье, не переодеваясь в купальник.
"Такого бирюзового цвета вода в море и изумрудного в реках возможна только на Балканах и только в Адриатике. Это из-за наличия минералов медного купороса в недрах. Природа вдохновляет силой своего разнообразия", - подписала снимки Савченко.
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Кому-то из комментаторов Савченко напомнила киевскую Родину-мать, а кто-то поехидничал насчет безработного статуса экс-нардепа.
"Ну чисто Родина-мать, аж мороз по коже", "Апофеоз пошлости", "Посещение центра занятости не пропустите! А то пособия лишат!", "Надежда решила отдохнуть от суеты, одеть тонкие трусики, платьице", "Это пособие по безработице позволяет отдыхать за рубежом?", - писали юзеры.
Ранее Савченко до тошноты ужаснула сеть похабной выходкой в Раде.