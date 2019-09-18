"Тонкие трусики и платьице": Савченко снялась в смелой фотосессии

Надежда Савченко покрасовалась в длинном платье / facebook.com/Savchenko.Nadiia

Экс-нардеп 8-го созыва Надежда Савченко, которая отправилась на отдых со своей сестрой Верой, снова удивила украинцев смелой фотосессией.

На фото, которые политик выложила на своей странице в Facebook, она позирует на скалах в длинном сарафане бирюзового цвета. Савченко даже осмелилась прыгнуть в холодную воду прямо в платье, не переодеваясь в купальник.

"Такого бирюзового цвета вода в море и изумрудного в реках возможна только на Балканах и только в Адриатике. Это из-за наличия минералов медного купороса в недрах. Природа вдохновляет силой своего разнообразия", - подписала снимки Савченко.

Надежда Савченко / facebook.com/Savchenko.Nadiia

Надежда Савченко / facebook.com/Savchenko.Nadiia

Надежда Савченко прыгнула со скалы в море / facebook.com/Savchenko.Nadiia

Надежда Савченко прыгнула в холодное море / facebook.com/Savchenko.Nadiia

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Кому-то из комментаторов Савченко напомнила киевскую Родину-мать, а кто-то поехидничал насчет безработного статуса экс-нардепа.

"Ну чисто Родина-мать, аж мороз по коже", "Апофеоз пошлости", "Посещение центра занятости не пропустите! А то пособия лишат!", "Надежда решила отдохнуть от суеты, одеть тонкие трусики, платьице", "Это пособие по безработице позволяет отдыхать за рубежом?", - писали юзеры.

Ранее Савченко до тошноты ужаснула сеть похабной выходкой в Раде.