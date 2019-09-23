На Киевщине из-за грузовика автобус убил троих мужчин

Смертельное ДТП произошло в Барышевском районе Киевщины.
Возле селе Бзов Барышевского района Киевской области грузовик влетел в припаркованный на обочине пассажирский автобус, а от удара автобус наехал на троих мужчин, которые перед ним стояли.
Авария произошла на трассе Киев - Харьков, двое пострадавших погибли на месте происшествия, а третий - скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Киевщине.
По данным правоохранителей, после столкновения с автобусом грузовик на обочине столкнулся с еще одним авто.
После смертельного ДТП начато производство по ст. 286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.
Напомним, 21 сентября под Одессой столкнулись маршрутка и автоцистерна, в результате ДТП погибли девять человек. В полиции сообщили, что смертельная авария произошла по вине грузовика, водитель авто задержан и находится в больнице.