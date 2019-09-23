ДТП под Одессой с 9 жертвами: раскрыта причина

ДТП под Одессой произошло из-за выезда автоцистерны на встречку, сообщили в полиции / фото: sai.gov.ua

Замначальника управления превентивной деятельности Главного управления Нацполиции в Одесской области Владислав Ткаченко сообщил, что ДТП под Одессой, после которого погибли девять человек, произошло из-за того, что автоцистерна выехала на встречку.

Задержанный водитель автоцистерны находится в больнице под охраной, сегодня - в понедельник, 23 сентября, суд может избрать ему меру пресечения, рассказал Ткаченко на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, пишет УНИАН со ссылкой на корреспондента.

По данным агентства, замначальника не уточнил, почему автоцистерна выскочила на встречку - из-за технических проблем, плохой дороги или потому, что водитель не смог ставиться с управлением.

"Со стороны Одессы в сторону города Белгород-Днестровского двигался автотягач с прицепом, водитель которого выехал на полосу встречного движения...", - сказал он.

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