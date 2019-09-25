Президент Латвии нещадно распек Россию на Генассамблее ООН: детали

Эгил Левитс / Reuters

Международное сообщество никак не может терпеть регулярное нарушение Россией принципа неприкосновенности границ других государств.

С таким заявлением выступил президент Латвии Эгил Левитс с трибуны на длящейся ныне сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Должен указать на откровенное неуважение Россией принципов международного права, о чем свидетельствует длительное нарушение территориальной целостности Украины и Грузии. Такое наглое пренебрежение к международному праву нельзя принимать как "новую норму", - сказал он.

По мнению Левитса, давно сложившийся многосторонний мировой порядок требует, чтобы территориальную целостность и суверенитет, как и положено по Уставу ООН, уважали все государства-члены.

Напомним, ранее на Генассамблею ООН не пустили членов российской делегации