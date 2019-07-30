Зеленского позвали на дебаты в Генассамблею ООН

Владимир Зеленский поедет в Нью-Йорк / president.gov.ua

Главу украинского государства Владимира Зеленского официально пригласили выступить на Генассамблее ООН, заявил член постоянного представительства Украины при организации Олег Николенко.

По словам Николенко, Зеленский выступит на дебатах мировых лидеров, которые состоятся в Нью-Йорке.

"Да, президент приглашен", - подчеркнул Николенко, передает Страна.

Также стало известно, что дебаты мировых лидеров состоятся в сентябре.

Добавим, что всего с трибуны Генассамблеи ООН с 24 по 30 сентября в ходе общеполитических диспутов выступят лидеры 114 государств, а также более 80 глав правительств и министров иностранных дел.

Читайте также"Наглый шаг": Украина обратилась в Совбез ООН из-за решения РФ выдавать паспорта жителям ОРДЛОНапомним, ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о том, что обе страны продолжают подготовку визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Он отметил, что США не выдвигали никаких условий Украине, чтобы визит Зеленского в Вашингтон состоялся.

"Во-первых, нет никаких условий. Приглашение остается в силе, президент Трамп подтвердил это приглашение президенту Зеленскому в четверг, и мы с нетерпением ожидаем того, чтобы приветствовать президента Зеленского в Соединенных Штатах", - подчеркнул Волкер.