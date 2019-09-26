В Киеве на Почтовой бушевал масштабный пожар, опубликованы "адские" фото

Пожар на Почтовой площади ликвидирован в 06:20 / kiev.informator.ua

В четверг, 26 сентября, рано утром в Киеве на Почтовой площади (Подольский район) на причале речного вокзала произошел масштабный пожар - загорелось одно одноэтажное здание, а потом огонь перекинулся на еще одно одноэтажное сооружение, никто не пострадал.

Спасатели узнали о возгорании около 04:50, пожар на Подоле признали повышенной сложности, к его ликвидации привлекли приблизительно 35 сотрудников ГСЧС и девять единиц техники, написал Информатор и опубликовал "адские" фото с места происшествия.

Издание добавило, что пожар на Почтовой охватил площадь около 300 квадратных метров, часть Подола, в частности, Контрактовую площадь, заволокли огромные клубы дыма. Пожар локализовали в 06:04, а ликвидировали - в 06:20.

"Когда прибыли спасатели, то огнем было охвачено одно здание и пламя уже распространилось на соседнее… не могли полноценно приступить к ликвидации возгорания, так как здание было под напряжением. Они вызвали электриков, но они ехали достаточно долго", - отмечается в материале.

Пожар на Подоле: видео с места происшествия

Напомним, пятница, 13 сентября, в Киеве "отметилась" серьезным пожаром - в Шевченковском районе горело складское помещение, огонь охватил 300 кв. м. В результате возгорания никто не пострадал.