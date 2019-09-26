"Маленькая девочка и молодая мать": на Донбассе трагически погибли три человека

На Донбассе лоб в лоб столкнулись иномарки, три жертвы / dn.npu.gov.ua

В четверг, 26 сентября, в Славянском районе Донецкой области лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля - Hyundai и Toyota, погибли водитель и молодая мать с 6-летней дочерью.

Смертельная авария произошла около 6:30 на трассе Киев - Харьков - Довжанский на выезде в Харьковскую область, сообщили в Главном управлении Нацполиции в регионе.

Правоохранители выяснили, что водитель авто Hyundai не справился с управлением, выскочил на встречку и столкнулся с другой иномаркой - Toyota.

На месте происшествия погибли три человека, - водитель Hyundai и его пассажирки - 6-летняя девочка и ее 31-летняя мать. В результате ДТП пострадали две женщины, которые ехали в авто Toyota.

Ранее сообщалось, что у села Бзов Киевской области грузовик въехал в пассажирский автобус, припаркованный на обочине, а от удара автобус наехал на троих мужчин, которые перед ним стояли. На месте происшествия скончались двое мужчин, а еще один - умер по дороге в больницу.