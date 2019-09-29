Украина перекроет часть Черного моря из-за ракетных стрельб

Одесская область уже стала традиционным местом для ракетных стрельб.
Во вторник и среду, 3 и 4 октября, в Одесской области Украина проведет ракетные стрельбы.
В этой связи будет ограничен доступ к мысам Калфа и Ледник, а также к 1-10 километрам морской косы от населенного пункта Лебедевка на побережье Черного моря.
Как передает Украинский милитарный портал, этот район в Одесской области уже стал традиционным доя ракетных стрельб, здесь происходили испытания комплексов Ольха и Нептун на предыдущих этапах.
Перед этим стрельбы проходили в конце августа, тогда в частности были отработаны стрельбе из модернизированного ракетного комплекса Ольха-М с увеличенной дальностью полета ракеты.
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Напомним, в Одесской области состоялись успешные испытания модернизированных ракет реактивной системы залпового огня Ольха-М с увеличенной дальностью поражения.