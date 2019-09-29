Украина перекроет часть Черного моря из-за ракетных стрельб

Ракетные испытания в Украине / rnbo.gov.ua

Во вторник и среду, 3 и 4 октября, в Одесской области Украина проведет ракетные стрельбы.

В этой связи будет ограничен доступ к мысам Калфа и Ледник, а также к 1-10 километрам морской косы от населенного пункта Лебедевка на побережье Черного моря.

Как передает Украинский милитарный портал, этот район в Одесской области уже стал традиционным доя ракетных стрельб, здесь происходили испытания комплексов Ольха и Нептун на предыдущих этапах.

Перед этим стрельбы проходили в конце августа, тогда в частности были отработаны стрельбе из модернизированного ракетного комплекса Ольха-М с увеличенной дальностью полета ракеты.

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/ mil.in.ua

Напомним, в Одесской области состоялись успешные испытания модернизированных ракет реактивной системы залпового огня Ольха-М с увеличенной дальностью поражения.