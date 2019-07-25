Бьет в цель на 70 километров: опубликовано видео испытаний новых ракет для ВСУ

РСЗО Ольха в конце 2018 года была принята на вооружение ВС Украины.
В Украине прошел очередной этап испытаний ракет реактивной системы залпового огня Ольха.
Новые стрельбы РСЗО Ольха с увеличенной дальностью поражения состоялись в Одесской области.
В пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины заявили о том, что стрельбы прошли успешно.
Сообщается, что СНБО принял ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставки новых ракет для реактивных систем залпового огня.
Согласно техническим характеристикам, максимальная дальность стрельбы Ольхи – 70 км. Скорость ракеты на конечном участке траектории – около 3,4 м. По результатам государственных испытаний, высокоточная система залпового огня Ольха в конце 2018 года была принята на вооружение ВС Украины.
Напомним, ранее было опубликовано видео испытаний РСЗО Ольха.