Бьет в цель на 70 километров: опубликовано видео испытаний новых ракет для ВСУ

Испытания РСЗО Ольха / rnbo.gov.ua

В Украине прошел очередной этап испытаний ракет реактивной системы залпового огня Ольха.

Новые стрельбы РСЗО Ольха с увеличенной дальностью поражения состоялись в Одесской области.

В пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины заявили о том, что стрельбы прошли успешно.

Сообщается, что СНБО принял ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставки новых ракет для реактивных систем залпового огня.

Согласно техническим характеристикам, максимальная дальность стрельбы Ольхи – 70 км. Скорость ракеты на конечном участке траектории – около 3,4 м. По результатам государственных испытаний, высокоточная система залпового огня Ольха в конце 2018 года была принята на вооружение ВС Украины.

Напомним, ранее было опубликовано видео испытаний РСЗО Ольха.