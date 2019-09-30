СМИ назвали кандидата на пост секретаря СНБО

Александр Данилюк / УНИАН

После сообщения об отставке Александра Данилюка с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украдены встал вопрос, а кто же займет его место. Так, политолог Тарас Березовец высказался о возможном кандидате.

По его словам, новым секретарем СНБО может стать нынешний глава Офиса президента Андрей Богдан.

"СНБО в бюджете на 2020 год получил закрытую статью финансирования в 28 миллиардов гривен, и этот сладкий кусок не может остаться без присмотра. Ходят слухи, что на СНБО может "спрыгнуть" Андрей Богдан, который стал особо токсичным для Зе", - написал Березовец в своем Телеграм-канале, передает Диалог.

Политолог считает, что на новой должности Богдан отсидится до лучших времен.

Напомним, что 27 сентября стало известно, что Александр Данилюк решил уйти с поста секретаря СНБО. Позже в Офисе президента подтвердили наличие соответствующего заявления. Кроме того, всплыла возможная причина такого решения Данилюка – конфликт с Богданом.