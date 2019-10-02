СМИ узнали о масштабной аварии в центре Киева: раскрыты подробности

В центре Киева произошло масштабное ДТП / kiev.informator.ua

Во вторник, 1 октября, в центре Киева автомобиль Renault службы охраны влетел во внедорожник Mitsubishi, а после удара вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗом.

Масштабная авария произошла на бульваре Леси Украинки, пострадал водитель ВАЗа, его забрала скорая помощь, пишет Информатор со ссылкой на слова пассажирки Mitsubishi.

Издание выяснило, что Renault влетел почти в лоб ВАЗу, водитель последнего авто получил травмы и попал в больницу.

"…внедорожник совершал разворот возле здания ЦИКа. Пока они пропускали встречный поток машин, в них на большой скорости влетел автомобиль охраны. После этого Renault вынесло на встречку…", - отмечается в материале.

В Киеве на Леси Украинки автомобиль охранной службы протаранил две машины: есть пострадавшие Опубліковано Информатор Киев Вівторок, 1 жовтня 2019 р.

Напомним, в конце сентября в Киеве на парковке ТРЦ Lavina водитель на иномарке принял участие в дрифте, однако не справился с управлением - повредил две других машины и сбил мужчину и женщину - после удара пешеходы подлетели вверх на метр.