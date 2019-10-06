На Житомирщине ГБР задержало полицейского, который продавал наркотики

В Житомирской области начальника одного из секторов управления противодействия наркопреступности Главного управления Нацполиции задержали за сбыт наркотиков.

Следователи ГБР задержали копа после сбыта очередной партии наркотических средств, передает пресс-служба Госбюро расследований.

Полицейский наладил схему по распространению наркотических средств на территории одного из районов Житомирской области. Он продавал наркотические средства и сырье распространителям для дальнейшей реализации.

Задержанному сообщено о подозрении, в случае доказательства вины, ему "светит" от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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