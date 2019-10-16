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"Очень приятно, царь!": в Сети высмеяли поведение Разумкова

16 октября 2019, 01:02

Спикер Верховной Рады немного озадачил украинских пользователей Facebook

Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков / УНИАН

Пользователей социальной сети Facebook повеселило видео из Верховной Рады, главным героем которого стал спикер парламента Дмитрий Разумков. Отмечается, что ролик был снят перед началом Согласительного совета.

Соответствующую видеозапись опубликовал на своей странице фотограф Ян Доброносов.

Так, на видео запечатлен Разумков, который жмет руки абсолютно всем, кто попадается ему на пути. Под раздачу рукопожатий попрали даже журналисты, работающие на заседании.

"Ничего особенного, просто спикер ВР здоровается с каждым перед заседанием согласительного совета", - говорится в комментарии к ролику.

Подписчики фотографа сразу же пошутила над спикером Рады: "А должен был через одного давать в *бало", "Самий чєлавєчний чєлавєк", "Здравствуйте, царь, очень приятно, царь!".

Кроме того, некоторые пользователи соцсети предположили, что таким образом Разумков пытается быть ближе к народу.

Напомним, что ранее в зале Верховной Рады произошел конфуз со спикером Дмитрием Разумковым.

видео Верховная Рада Дмитрий Разумков
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