"Подсиживает Разумкова?": со спикером Рады произошел конфуз

С Дмитрием Разумковым произошел забавный конфуз / Facebook команда Зеленского

Во вторник, 3 сентября, в зале Верховной Рады произошел конфуз со спикером Дмитрием Разумковым.

Обращаясь к народным избранникам из президиума, он поднялся с места и при этом, вероятно, задел свое кресло, которое в результате опрокинулось.

При этом забавный инцидент с Разумковым успели зафиксировать фотографы, присутствовавшие в зале парламента.

Отметим, что помочь своему однопартийцу вызвался 1-й вице-спикер Руслан Стефанчук, который взялся поставить на место кресло председателя Верховной Рады.

/ Фейсбук Я.Доброносова

Отметим, что на курьез уже отреагировали в Сети:

"Стефанчук "підсижує" Разумкова?", - пишет Ангеліна Шостак.

"Стефанчук вибив крісло з під Разумкова"- гарний заголовок", - считает Максим Єрьомін.

Напомним, ранее в кулуарах Верховной Рады с экс-президентом Петром Порошенко произошел забавный инцидент. Сразу после того, как он получил удостоверение народного депутата, он упустил документ на пол.