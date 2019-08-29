"Тюремная койка зовёт": в Сети оценили нелепый курьез с Порошенко в Раде

Петр Порошенко упустил депутатское удостоверение

В четверг, 29 августа, в кулуарах Верховной Рады с экс-президентом Петром Порошенко произошел забавный инцидент.

Сразу после того, как он получил удостоверение народного депутата, он упустил документ на пол. При этом инцидент попал на видео.

Отметим, что невольной причиной стала одна из журналисток, которая задела рукой экс-президента, после чего он и выпустил документ из рук.

Эпизод с участием Порошенко вызвал бурную реакцию в Сети:

"Знак.... не долго осталось", - считает Светлана Полячек.

"Девушка в национальном костюме выбила из рук- это знак хороший", - обратил внимание Valik Sopilnyak.

"Вот это самый яркий знак недалекого будущего Порошенко, тюремная койка зовёт", - иронизирует Yurii Polegenkii.

"Хороша прикмета. Ще б дверима, як його дружбана", - ерничает Павел Зайцев.

"Поганий знак, скоро змінить на номер, пришитий до куфайки", - добавила Halyna Homutowska.

Напомним, во время инаугурации президента Украины Владимира Зеленского упало на пол удостоверение президента.