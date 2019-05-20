Плохой знак: астролог объяснил конфуз с удостоверением президента во время инаугурации Зеленского

Владимир Зеленский на инаугурации / Главред

Во время инаугурации президента Украины Владимира Зеленского упало на пол удостоверение президента.

Согласно протоколу, когда Зеленский получил удостоверение, то положил его на подушечку, которую держал солдат. Тот, в свою очередь, должен был отойти на несколько шагов, однако во время этого удостоверения слетело и упало. Документ поднял и положил на место один из народных депутатов.

Этот момент не был зафиксирован во время видео трансляции из Верховной Рады.

Астролог Влад Росс сказал Главреду, что это "плохой знак".

Читайте такжеК чему приведет роспуск Рады Зеленским"Это знак, что Зеленский может покинуть пост досрочно", - сказал Росс, добавив, что это может случиться по причине импичмента, либо в результате успешного покушения на президента.

Напомним, казусы во время инаугурации случались и с другими президентами. Так, во время инаугурации Виктора Януковича перед ним закрылась дверь в Верховной Раде, а во время инаугурации Петра Порошенко в обморок упал солдат, мимо которого прошел президент.