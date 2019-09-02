Разумков сказал, какие проекты законов Рада рассмотрит 3 сентября

Во вторник парламент рассмотрит семь законопроектов, сообщил Дмитрий Разумков / УНИАН

Во вторник, 3 сентября, Верховная Рада IX созыва во время пленарного заседания рассмотрит семь проектов законов, которые связаны с внесением изменений в Конституцию Украины.

Парламент рассмотрит законопроекты, которые сегодня - в понедельник, 2 сентября, рассматривал Комитет по правовой политике, рассказал спикер Рады Дмитрий Разумков на брифинге в Киеве, сообщил корреспондент УНИАН.

По словам главы ВР, парламентариям нужно рассмотреть проекты законов и направить в Конституционный суд Украины.

"…завтра парламент должен рассмотреть и окончательно принять изменения в Конституцию в части депутатской неприкосновенности", - отметил спикер.

Напомним, 29 августа прошло торжественное заседание Верховной Рады IX созыва, а потом - после перерыва - прошло рабочее заседание парламента. На рабочем заседании Рады парламентарии, в частности, в первом чтении одобрили законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.