Закрыть Миротворец: Разумков ответил на требование ООН

Дмитрий Разумков / УНИАН

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил о том, что ВР не имеет полномочий прекращать деятельность интернет-сайтов.

Таким образом он прокомментировал призыв Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине о закрытии сайта Миротворец.

"Парламент не может принимать участие в таких процессах - закрывать как информационные, так и другие сайты. У нас таких полномочий нет, и я не уверен, что они и нужны Верховной Раде", - подчеркнул спикер Рады во время брифинга.

При этом Разумков обратил внимание на то, что все украинские медиа должны действовать в рамках законодательства.

Читайте также"Мою жену записали": Зеленский высказался о Миротворце"Мне бы очень хотелось, чтобы все средства массовой информации, и не только СМИ, потому что есть разное восприятие этого сайта (Миротворец, - ред.): кто-то называет его средством массовой информации, кто-то - просто сайтом, работали исключительно в законодательном поле и не вредили интересам нашего государства. Потому что, если обращаются такие важные мониторинговые миссии, то не учитывать их замечания тоже некорректно и неправильно", - цитирует спикера Укринформ.

Напомним, ранее в Германии потребовали закрыть сайт Миротворец.