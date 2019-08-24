Удалить Миротворец: в Германии потребовали от Киева уничтожить "пережиток эпохи Порошенко"

24 августа 2019, 13:10

Миротворец - инструмент запугивания всего украинского народа и страшный пережиток эпохи Порошенко, считают в правительстве Германии.

В Германии всерьёз осудили существование сайта Миротворец, на котором появляются данные сепаратистов, а также тех, кого занесло в Крым не с украинской стороны, и "гостей" временно оккупированных территорий, которые поддерживали боевиков.

По информации, немецкое правительство потребовало от украинских властей принять меры по удалению сайта-раздражителя.

"Федеральное правительство совершенно определенно осуждает "Миротворец" и требует от украинского правительства и украинских органов власти предпринять действия по удалению сайта", - цитирует 24 августа, в субботу, RT ответ немецкого правительства на запрос Левой партии (Die Linke).

В тексте сказано, что в Германии "сайт становился темой для обсуждений всегда, когда появляется повод для этого, в частности, после последних президентских выборов на Украине".

При этом Германия не прекратит финансирование проектов, направленных на продвижение демократии и развитие гражданского общества на Украине.

По словам немецкого политика Андрея Гунько, одного из авторов запроса, федеральное правительство поможет демократии, если потребует от главы МВД Украины Арсена Авакова начать уголовное преследование администраторов сайта.

"Мне известно, что украинские госструктуры, к сожалению, по-прежнему активно пользуются сайтом "Миротворец". Это инструмент запугивания всего украинского народа и страшный пережиток эпохи Порошенко", - добавил Гунько.

К слову, Гунько напомнил, что ряд немецких граждан, в том числе и он сам, были внесены в базу сайта.

Читайте такжеКоломойского внесли в базу МиротворцаНапомним, ранее украинский блогер угодил в Миротворец за критику Зеленского. Главу Жилищного союза Украины Александра Скубченко внесли в базу за "сотрудничество с антиукраинскими пропагандистскими СМИ России (страна-агрессор), распространение неправдивой информации направленной на дискредитацию государственных институтов Украины, Президента Украины и Зеленского В, и манипулирование общественно значимой информацией".

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Германия Миротворец требование удалить
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