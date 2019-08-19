Украинский блогер угодил в Миротворец за критику Зеленского

Александр Скубченко попал в базу Миротворца / facebook/skubchenco

Общественный деятель, блогер, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко попал в базу сайта Миротворец.

Скубченко внесли за "сотрудничество с антиукраинскими пропагандистскими СМИ России (страна-агрессор), распространение неправдивой информации направленной на дискредитацию государственных институтов Украины, Президента Украины и Зеленского В, и манипулирование общественно значимой информацией".

На своей странице в Facebook он возмутился, отметив, что за 5 лет критики Порошенко "так и не удосужился чести стать номинантом "миротворца".

"А при новой власти — пожалуйста. За "дискриминацию" президента Украины Зеленского во враги записали, о как! Антигосударственный ресурс, который подвергается резкому осуждению в Европе и в мире, отныне на службе у Зеленского — что может быть прекраснее? Прям главное достижение за первые 100 дней", - написал Скубченко.

Он добавил, что такими действиями Зеленский дискредитирует себя, и его ждет "нерукопожатная" судьба Порошенко.

"Сделайте хоть что-то из того, за что Вас избрали, я тоже об этом честно и радо расскажу. А пока пусть "миротворец" Вас восхваляет. И не поощряйте ни свою команду делить украинцев на своих и врагов, ни радикалов — своим заигрыванием с урапатриотизмом. Иначе уже скоро на Ваших руках будет кровь оппонентов, а Вы сам станете таким же нерукопожатным в мире людей, как и Порошенко. А меня читайте, конечно, Владимир. Где ж Вы еще о себе правду прочтете?", - высказался Скубченко.

Напомним, украинские журналисты угодили в базу Миротворца.

Ранее Александр Скубченко разнес Зеленского за наезды на депутатов.