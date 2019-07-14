Скандал вокруг телемоста с РФ: украинские журналисты угодили в базу Миротворца

Василий Голованов и Елена Кирик / Скриншот

Журналисты канала NewsOne Василий Голованов и Елена Кирик, которые планировали вести телемост с Россией Надо поговорить занесены в базу данных украинского волонтерского сайта Миротворец.

"По оценке СБУ и РНБО — совместно с российским антиукраинским пропагандистским каналом Россия24 является одним из организаторов антиукраинских пропагандистских программ в информационном поле Украины", – сказано в описании.

"Источники: июль 2019 – организация телеканалом NewsOne "телемоста" с главным пропагандистским антиукраинским каналом страны-агрессора", – добавили в Миротворце.

Напомним, ранее сообщалось, что российского телеведущего Андрея Малахова внесли в Чистилище Миротворца за участие в пропагандистском "телемосте".