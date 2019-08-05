"Дешевая гопота": активист разнес Зеленского за наезды на депутатов

Общественный деятель призвал президента выходить из образа Голобородько.
Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко раскритиковал Владимира Зеленского за "вымогательство" 175 миллионов гривен от переизбранного народного депутата Андрея Иванчука на финансирование ремонта дорог в Ивано-Франковской области.
Скубченко назвал на своей странице в Facebook такое общение президента "государственным рэкетом".
"Если Иванчук преступник и нажил эти деньги преступным путем, я хочу видеть уголовное дело в отношении него и обращение в доход государства всего его имущества. Ежели Иванчук честный бизнесмен, то меня пугает государственный рэкет президента Зеленского", - отметил Скубченко.
Он считает, что Зеленский должен был попросить, либо же выступить лидером государственно-частного партнерства в стране.
"Но вот эти вот все "пиши заявление по собственному желанию" и "давай денег" на публику — это же дешевая гопота. Не с того начинаете, Владимир Зеленский. Потому что завтра все работодатели страны при приеме на работу будут требовать от работников писать без даты заявление по собственному и говорить, что берут пример с вас. Выходите из образа Голобородько и становитесь конституционным гарантом соблюдения прав, а не примером их нарушения. Для вас должны быть все равны: и олигарх, и нищий, и квасной патриот, и "ватник". Иначе закончите тем, что будете на двоих с Порошенко делить его 8%", - пригрозил Скубченко.
Ранее Зеленский ответил хитрому нардепу по ремонту дорог.