"Дешевая гопота": активист разнес Зеленского за наезды на депутатов

Александр Скубченко раскритиковал Зеленского / facebook/skubchenco

Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко раскритиковал Владимира Зеленского за "вымогательство" 175 миллионов гривен от переизбранного народного депутата Андрея Иванчука на финансирование ремонта дорог в Ивано-Франковской области.

Скубченко назвал на своей странице в Facebook такое общение президента "государственным рэкетом".

"Если Иванчук преступник и нажил эти деньги преступным путем, я хочу видеть уголовное дело в отношении него и обращение в доход государства всего его имущества. Ежели Иванчук честный бизнесмен, то меня пугает государственный рэкет президента Зеленского", - отметил Скубченко.

Он считает, что Зеленский должен был попросить, либо же выступить лидером государственно-частного партнерства в стране.

"Но вот эти вот все "пиши заявление по собственному желанию" и "давай денег" на публику — это же дешевая гопота. Не с того начинаете, Владимир Зеленский. Потому что завтра все работодатели страны при приеме на работу будут требовать от работников писать без даты заявление по собственному и говорить, что берут пример с вас. Выходите из образа Голобородько и становитесь конституционным гарантом соблюдения прав, а не примером их нарушения. Для вас должны быть все равны: и олигарх, и нищий, и квасной патриот, и "ватник". Иначе закончите тем, что будете на двоих с Порошенко делить его 8%", - пригрозил Скубченко.

Ранее Зеленский ответил хитрому нардепу по ремонту дорог.