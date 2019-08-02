"175 миллионов есть?": Зеленский "раскрутил" нардепа на ремонт дорог

Владимир Зеленский посетил с визитом Ивано-Франковскую область / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в ходе своего визита в Ивано-Франковскую область предложил народному депутату Андрею Иванчуку, переизбранному на округе №88, найти 175 млн грн на ремонт дорог.

С соответствующим предложением Зеленский обратился к Иванчуку после того, как узнал, что для прокладки дороги к селу Космач необходима именно такая сумма.

"Я здесь вижу господина Иванчука. Доброго дня. Вы стали депутатом, я слышал? Вы зря сюда пришли. Очень вам благодарен, господин Иванчук. Вы же с этих краев? Вы же здесь родились? Смотрите, 175 млн грн есть?", - обратился Зеленский к Иванчуку.

В ответ Иванчук подчеркнул, что сам он родом из Коломыи, а деньги на ремонт дорог должны быть заложены в бюджете.

"При чем здесь бюджет? Что вы к этому бюджету? Вы же от него уже отрезаны, вы же в курсе. Другие люди пришли. 170 млн можете помочь? Вы мажоритарщик, вас переизбрали. Вы можете найти 175 млн? Помочь? 175 млн – это ничего. Я в принципе могу назвать фамилии людей, которых вы знаете, у которых эти деньги есть. На завтрак, на обед и на ужин", - настойчиво обратился Зеленский к Иванчуку.

В ответ нардеп пообещал помочь в изыскании средств на ремонт дороги.

"Поможете на 175 млн грн. Договорились. Одно – я вас только прошу, если вы меня обманете... Вы не можете. Я дам все ваши телефоны и адреса всем жителям того села, они к вам придут, не приедут – потому что дороги нет. Я не просто так. Не обманывайте. Пожалуйста. Спасибо. Вопрос решили", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский представил нового главу Ивано-Франковской области.