"Вы обещали, поэтому финансируйте": Зеленский ответил хитрому нардепу по ремонту дорог

Владимир Зеленский прокомментировали пост Андрея Иванчука

Переизбранный народным депутатом Андрей Иванчук, которому президент Владимир Зеленский поручил найти средства для финансирования ремонта дорог в Ивано-Франковской области, прокомментировал решение главы государства.

"Думаю, глава государства имел в виду использовать мой опыт и помочь победителю от Слуги народа на соседнем избирательном округе правильно оформить документы, сделать проект и, соответственно, техническую документацию, чтобы решить проблемы этого округа", - написал он в своем Facebook.

Отметим, что сообщение Иванчука не осталось незамеченным Зеленским и главой его Офиса Андреем Богданом, которые написали комментарии под постом нардепа.

"Нет, господин Иванчук, вы пообещали, поэтому финансируйте", - написал Зеленский.

"Нет. Президент верит что Вы профинансирует эти работы!", - добавил Богдан.

На общение Зеленского и Богдана с Иванчуком также отреагировали в Сети:

"А шо там у него с декларацией? Вытянет стройку?", - пишет Vasiliy Vasilchenco.

"В этой стране много кто и много чего обещали. И вернуть долги по пенсиям пенсионерам из зоны АТО которые переоформились или переехали, и ЕС с Нато, И руки отрубывать, и жити по новому", - напомнил Vasiliy Vasilchenco и добавил "Так свои деньги не украдешь".

"Це просто пісец,за державні гроші робиться дорога до чого тут іванчук?(депутат?,так розкажи які законопроекти підготовив?,будеш подавати на голосування),а остальне це все брехня", - написал Orest Bortnyk.

Напомним, ранее Зеленский решил вопрос с финансированием работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Ивано-Франковска.