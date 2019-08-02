"Ищите деньги": Зеленский нашел, на кого "повесить" ремонт аэропорта

Владимир Зеленский ознакомился с ходом реконструкции аэропорта в Ивано-Франковске / president.gov.ua

Финансированием работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Ивано-Франковск займется бизнесмен Александр Шевченко, заявил президент Владимир Зеленский во время визита на Прикарпатье.

Он подчеркнул, что государство заинтересовано в помощи по реконструкции аэропорта в областном центре и призвал подписать инвестиционное соглашение по привлечению средств для реконструкции аэропорта Ивано-Франковска.

"Мы договорились с господином Александром Шевченко (народный депутат 8-го созыва, - ред.), он никуда не денется, он тут находится… Он об этом не знал, но мы об этом договорились, что начнем строить аэропорт очень быстро. Подписываем трехстороннее инвестиционное соглашение с гарантией возврата за то, что должно построить государство. Вы строите, мы возвращаем. Ищите деньги, начинаем строить", - подчеркнул президент.

Он добавил, что реконструкция аэропорта должна быть завершена в течении 1,5 лет.

Зеленский обратился к Министерству финансов с просьбой включить в проект государственного бюджета на 2020 год необходимые расходы для реализации проекта на основании обобщенных предложений Министерства обороны, которому принадлежит взлетная полоса, и Министерства инфраструктуры.

Читайте такжеЗеленский назначил нового главу Ивано-Франковской области: что о нем известноПо словам директора аэропорта Петра Осипенко, с 2010 года аэропорт предоставлен в концессию на 30 лет компании Скорзонера. Согласно условиям договора, она обязана вложить в реконструкцию и улучшение комплекса не менее 50 млн грн.

С тех пор концессионер перечислил в областной бюджет почти 10,7 млн грн концессионных платежей, а также инвестировал 18 млн грн.

Компания-концессионер инициировала восстановление взлетно-посадочной полосы, модернизацию помещений аэровокзала, расширение авиасообщения. Ориентировочная стоимость проекта реконструкции - 2,14 млрд грн.

Напомним, ранее Зеленский настойчиво попросил народного депутата Андрея Иванчука найти 175 млн грн на ремонт дорог.