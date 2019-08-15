Авария Airbus в РФ: экипаж самолета попал в базу Миротворца

Airbus A321 совершил аварийную посадку в Подмосковье / Reuters

В базу украинского сайта Миротворец попали члены экипажа российского самолета Airbus A321, который совершил аварийную посадку в Подмосковье.

В раздел Чистилище угодили командир самолета Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин, старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, бортпроводник Дмитрий Гончаренко, стюардессы Алия Слякаева, Надежда Вершинина, Яна Ягодина.

Всех членов экипажа обвинили в "неоднократном сознательном нарушении границы с целью проникновения в захваченный оккупантами Крым".

Им также вменяют вину в "соучастии в нелегальном перемещении людей и на оккупированную захватчиками территорию".

Напомним, ранее было опубликовано видео ЧП с российским Airbus 321.