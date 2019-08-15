Авария Airbus в РФ: экипаж самолета попал в базу Миротворца

Летчиков обвинили в сознательном нарушении границы Украины.
В базу украинского сайта Миротворец попали члены экипажа российского самолета Airbus A321, который совершил аварийную посадку в Подмосковье.
В раздел Чистилище угодили командир самолета Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин, старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, бортпроводник Дмитрий Гончаренко, стюардессы Алия Слякаева, Надежда Вершинина, Яна Ягодина.
Всех членов экипажа обвинили в "неоднократном сознательном нарушении границы с целью проникновения в захваченный оккупантами Крым".
Им также вменяют вину в "соучастии в нелегальном перемещении людей и на оккупированную захватчиками территорию".
Напомним, ранее было опубликовано видео ЧП с российским Airbus 321.