Авария Airbus в РФ: экипаж самолета попал в базу Миротворца

15 августа 2019, 17:38

Летчиков обвинили в сознательном нарушении границы Украины.

Airbus A321
Airbus A321 совершил аварийную посадку в Подмосковье / Reuters

В базу украинского сайта Миротворец попали члены экипажа российского самолета Airbus A321, который совершил аварийную посадку в Подмосковье.

В раздел Чистилище угодили командир самолета Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин, старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, бортпроводник Дмитрий Гончаренко, стюардессы Алия Слякаева, Надежда Вершинина, Яна Ягодина.

Всех членов экипажа обвинили в "неоднократном сознательном нарушении границы с целью проникновения в захваченный оккупантами Крым".

  • Экипаж российского Airbus A321 попал в базу Миротворца myrotvorets.center
  • Экипаж российского Airbus A321 попал в базу Миротворца myrotvorets.center
  • Экипаж российского Airbus A321 попал в базу Миротворца myrotvorets.center
  • Экипаж российского Airbus A321 попал в базу Миротворца myrotvorets.center
  • Экипаж российского Airbus A321 попал в базу Миротворца myrotvorets.center
  • Экипаж российского Airbus A321 попал в базу Миротворца myrotvorets.center
  • Экипаж российского Airbus A321 попал в базу Миротворца myrotvorets.center

Им также вменяют вину в "соучастии в нелегальном перемещении людей и на оккупированную захватчиками территорию".

Напомним, ранее было опубликовано видео ЧП с российским Airbus 321.

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Россия Крым самолет Миротворец Airbus
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