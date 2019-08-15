233 человека на борту: в Подмосковье ЧП с самолетом Уральских авиалиний – всё, что известно

В Подмосковье ЧП с самолетом Уральских авиалиний / Telegram-каналы Mash, Life Shot, Yaplakal.com

Утром 15 августа пассажирский самолет Уральских авиалиний с 226 пассажирами и 7 членами экипажа на борту совершил жесткую посадку в Раменском районе Подмосковья. Известно о десятках пострадавших, включая детей.

ЧП с самолетом Уральских авиалиний: что случилось

Самолет А-321 Уральских авиалиний вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь. Но пролететь успел всего 12 км.

Уже через несколько секунд, по словам пассажиров, борт начало "ну очень жестко трясти", по правой стороне замигали аварийные лампы.

Пилот принял решение экстренно сажать самолет.

Пассажирский самолет Уральских авиалиний А321 сел прямо в поле.

Самолет садился с убранными шасси, экипаж перед приземлением выключил двигатели. Пожара в салоне удалось избежать.

Аварийная посадка самолета Уральских авиалиний: причина

Читайте такжеБоинг с 298 пассажирами на борту развалился на ходу: подробности ЧП в РимеРосавиация сообщает, что самолет вынужден был пойти на экстренную посадку из-за воспламенения двигателя. Причина инцидента — столкновение с птицами. Те попали в двигатель, и последний загорелся.

Экстренная посадка А321 в Подмосковье: пострадавшие

По разным данным, на борту аварийно севшего самолета пострадали от 15 до 23 человек.

Речь идет в основном о средних и легких травмах конечностей, которые люди получили во время эвакуации. Некоторые из пострадавших пассажиров пожаловались на кровотечение. Троих людей увезли в больницу: у мужчины сломана рука, у двух детей сотрясение мозга.

"Да все в порядке, но пострадавшие все же есть. Есть переломы. Сейчас все стоят на дороге, непонятно где, везде куча машин скорой помощи, пострадавшим оказывается первая помощь", – рассказал один из пассажиров Максим.

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Экстренная посадка самолета в Подмосковье: список пострадавших

Список пострадавших дает Telegram-канал Mаsh:

Всего, по их данным, к медикам обратились 23 человека.

ЧП с самолетом под Москвой: что дальше

Пассажирам самолета Жуковский — Симферополь предложили вылететь следующим рейсом из Домодедово.

Авария с самолетом под Москвой: фото

Аварийная посадка самолета в поле: видео