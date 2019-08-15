"Чайки смеются с путинской России": появилось видео аварии Airbus 321, а пассажиры говорят о заговоре

Появилось видео аварии Airbus 321, а пассажиры говорят о заговоре / Telegram-каналы Mash, Life Shot, Yaplakal.com

Самолет Airbus 321 Уральских авиалиний вынужден был совершить жесткую экстренную посадку прямо в кукурузное поле после того, как в турбину угодила птица. Но не все пассажиры верят в эту версию.

Некоторые утверждают, что самолет был неисправен с самого начала полета.

"Это однозначно была неисправность самолета, это вот прям 100%. Потому что самолет после взлета сразу стал вести себя неправильно: очень шумно, то есть какой-то треск появился. У меня сын сидел около иллюминатора. Он сказал "Папа, у нас на крыле огонь". Ну, там не из крыла шел огонь, а из двигателя", – заявил один из пассажиров Telegram-каналу Life Shot.

Читайте такжеПочему Запад не наказывает виновных в крушении Боинга MH-17Однако слова пассажира опровергает видео момента аварии Airbus 321: на нем неплохо видно, как возле крыла сначала вьются птицы, а потом одна из них пропадает с экрана – но вспыхивает двигатель.

Дело происходит прямо во время взлета.

Впрочем, комментаторы в сети считают, что и столкновение с птицами – само по себе на совести руководства аэропорта.

Люди пишут: "Свалки в Подмосковье рядом с аэропортами – это безумие. Стаи чаек на горах мусора рано или поздно должны были привести к проблеме с самолетами", "Почему нельзя создать ультразвук, отпугивающий птиц в радиусе взлетных полос аэропорта? такие девайсы существуют для отпугивания собак" и т.п.

Нашлись и те, кто просто злорадствуют: "Чайки смеются с путинской России", "В авиакатастрофах виноваты птицы, в наводнениях виноваты рыбы, в пожарах виноваты грозы, в протестах виноват США, а кто сп*здил у моей дочери велосипед?"

Ранее в России самолет исчез с радаров. Airbus провел в воздухе после взлета всего одну минуту. Это уже второе происшествие за это утро.