Второе ЧП за утро: в России самолет исчез с радаров

15 августа 2019, 10:23

Airbus провел в воздухе после взлета всего одну минуту.

самолет
Самолет совершил аварийную посадку в поле / nordwindairlines.ru

В аэропорту Шереметьево экстренную посадку совершил самолет, следующий рейсом Москва – Самара. По предварительным данным, на борту отказала гидросистема.

Самолет принадлежит компании Global Jet, пишут российские СМИ. На его борту находились три члена экипажа и четыре пассажира. Airbus провел в воздухе после взлета из Жуковского всего минуту. Затем командир связался с диспетчерами и доложил о попадании птицы в двигатель. После этого воздушное судно пропало с радара.

Экипаж связался с диспетчерами позднее и сообщил об аварийной посадке в поле в 2 км от торца полосы.

Напомним, утром 15 августа пассажирский самолет Уральских авиалиний с 226 пассажирами и 7 членами экипажа на борту совершил жесткую посадку в Раменском районе Подмосковья. Самолет следовал в оккупированный Симферополь, но пролететь успел всего 12 км. По разным данным, на борту аварийно севшего самолета пострадали от 15 до 23 человек.

Как сообщал Главред, вечером 5 мая в столице РФ, в аэропорту Шереметьево произошла авиакатастрофа. Сразу после экстренного возвращения и аварийного приземления на взлетно-посадочную полосу началось возгорание в пассажирском самолете Sukhoi Superjet 100 (маршрутом Москва-Мурманск). Позднее в российском Следственном комитете сообщили, что в результате катастрофы погиб 41 человек.

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Россия самолет Шереметьево новости России
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